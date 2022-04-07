«Барселона» не смогла победить в гостях «Айнтрахт»

«Айнтрахт» здорово играл против «Барселоны» и сумел открыть счёт. Каталонцы нашли в себе силы отыграться, но не более, хотя франкфуртцы и завершали матч в меньшинстве.

«Барселона» после попадания в Лигу Европы стала одним из главных фаворитов турнира, если судить по имени. В последнее время просто к грозному названию каталонцы прибавили и игру – подопечные Хави особенно весной резко прибавили. Сейчас «блауграна» действительно выглядит фаворитом турнира. Тем не менее, франкфуртский «Айнтрахт» в текущем сезоне уже всецело сконцентрировался именно на еврокубке и готовился дать бой.

Каталонцы могли открыть счёт уже на третьей минуте. Ферран Торрес из-за пределов штрафной бил под перекладину, но Трапп в красивом прыжке выручил ворота, переведя мяч на угловой. «Айнтрахт» ответил более убойным моментом. Линнстрем справа прострелил в центр штрафной, откуда Соу бил без сопротивления, но умудрился не попасть в створ. Франкфуртцы провели ещё пару атак в дебюте, но потом отошли назад.

На 17-й минуте хозяева едва сами себе не привезли пропущенный гол. После неудачного выноса последовала потеря, Обамеянг получил мяч слева в штрафной и бил с острого угла, но в створ не попал. В середине тайма каталонцы потеряли Херарда Пике из-за травмы, которого сменил Клеман Ленгле.

В целом, темп игры был невысоким, при этом «Айнтрахт» атаковал чуть больше. На 38-й минуте после быстро атаки Костич прострелил слева, тер Штеген отбил мяч перед собой, и Борре упал в единоборстве с Бускетском. Арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора его отменил. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второй половины «Айнтрахт» всё же открыл счёт. Немцы заработали угловой, после подачи которого каталонцы выбили мяч. Однако первым на подборе был Кнауфф, который красивейшим ударом под перекладину попал точно в цель. Тут же франкфуртцы едва не забили ещё раз. Борре прострелил слева, а Линнстем из центра штрафной не попал в створ.

По истечении часа Ферран слева ворвался в штрафную, но с острого угла пробил выше цели. Спустя несколько минут каталонцы всё же сравняли результат. Де Йонг получил мяч переда штрафной покатил его на линию штрафной на Феррана, тот вернул его голландцу на ход, а тот прострелил обратно в центр на Торреса. Испанец на этот раз не промахнулся.

Конец матча «Айнтрахт» доигрывал в меньшинстве. Франкфуртцы проводили атаку, Педри перехватил мяч, но Тута наступил ему на ногу, снеся того с ног. Защитник увидел перед собой жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче. «Барселона» не стремилась пользоваться преимуществом в количестве футболистов, а «Айнтрахт» и вовсе отошёл назад, понимая, что ничья в такой ситуации выглядела хорошим результатом.

Таким образом, «Барселона» в третьей стадии Лиги Европы подряд начинает двухматчевое противостояние с ничьей. Ответная встреча пройдёт на «Камп Ноу» через неделю. На выходных «Барселона» успеет ещё съездить к «Леванте». «Айнтрахт» же в рамках Бундеслиги встретится с «Фрайбургом».

Роман Андреев