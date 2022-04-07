Депай не сыграет против «Айнтрахта»

Каталонской «Барселоне» предстоит первый матч против «Айнтрахта» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, и накануне игры наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес обнародовал заявку команды на эту игру. В нее не вошел нидерландский форвард Мемфис Депай, официальная причина отсутствия - травма приводящей мышцы.

Не примет участие в игре и Дани Алвес, которого «Барселона» не дозаявила на матчи европейских турниров в текущем сезоне. Его, скорее всего, заменит Оскар Мингеса. Следить за событиями игры можно будет в онлайн-трансляции матча на нашем сайте.