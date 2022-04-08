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За последние 7 матчей у Френки де Йонга всего на один ассист меньше, чем за предыдущие 47 игр

08 Апреля 2022 • 00:27 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принялся награждать товарищей по команде голевыми передачами.

В последних семи встречах за «Барселону» нидерландский хавбек отметился тремя результативными пасами, при этом в предыдущих 47 матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах в активе де Йонга значились лишь четыре результативные передачи.

Ассист 24-летнего голландца на Феррана Торреса помог «Барселоне» уйти от поражения в гостевом матче Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом» (1:1). Де Йонг вышел на замену всего за четыре минуты до взятия ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Френки де Йонг
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окончен Брага 1:0 Глазго Рейнджерс 2.30 3.35 3.15
окончен Вест Хэм 1:1 Лион 2.00 3.55 3.65
окончен Айнтрахт Фр 1:1 Барселона 4.90 4.15 1.73
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