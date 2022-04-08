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Лига Европы

Эрик Гарсия рассказал, чего не хватило «Барселоне» для победы над «Айнтрахтом»

08 Апреля 2022 • 09:45 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Барселона
окончен

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия рассказал, чего команде не хватило для победы над «Айнтрахтом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Встреча в Германии завершилась со счетом 1:1.

«Победа была бы хорошим результатом, но с учетом того, как прошла игра, как нас прессинговали, какое было поле, это неплохой результат. Нам не хватало агрессивности, они были сильнее. Но мы находимся в относительно хорошем положении», – цитирует Гарсию Barca Universal.

Счет в матче открыл нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф на 48-й минуте, а «Барселоне» удалось сравнять лишь на 66-й минуте, усилиями Феррана Торреса.

Также, по ходу первого тайма, из-за травмы поле вынужденно покинул защитник каталонцев Жерар Пике. В паре с Гарсией матч доигрывал француз Клеман Лангле.

Ответный матч состоится 14 апреля на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Эрик Гарсия
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