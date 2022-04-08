Хави: «Мы создали мало моментов»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своим мнением о матче своего клуба с франкфуртским «Айнтрахтом», в котором «Барса» с трудом ушла от поражения благодаря голу Феррана Торреса. Хави считает, что его команда создавал мало моментов.

- Мы не создали достаточного количества моментов, их было меньше, чем обычно. Но, с другой стороны, я вполне доволен результатом. Соперник контратаковал, в результате у нас возникали сложности. Но это нормально для матча европейского кубка. На «Камп Ноу» с нами будут наши болельщики, - заявил Хави, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.