Дембеле отказал «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле отказал лондонскому «Челси» в летнем переходе. Как сообщает испанский журналист Хавьер Матальянас, «синие» на днях связались с футболистом, чтобы обсудить потенциальный трансфер, но получили отказ.

Напомним, что контракт Дембеле с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Зимой футболист отказался его продлевать, из-за чего на некоторое время был выставлен на трансфер. В последние дни появляется всё больше слухов, согласно которым француз всё же продлит соглашение.

Ранее Дембеле работал с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем в дортмундской «Боруссии». Полузащитник не раз заявлял, что немец является лучшим наставником в его карьере.