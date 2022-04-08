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Лига Европы

Тренер «Айнтрахта»: У нас есть хорошие шансы пройти «Барселону»

08 Апреля 2022 • 08:09 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Барселона
окончен

Наставник франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился с журналистами своими эмоциями после первого четвертьфинального поединка в Лиге Европы с «Барселоной».

Гласнер сказал, что его подопечные показали отменную дисциплину, особенно после красной карточки. Оливер отметил, что он гордится своей командой, которая не позволила каталонцам практически ничего создать у своих ворот. Тренер добавил, что у «Айнтрахта» есть хорошие шансы пройти «Барселону».

Напомним, что в первом матче «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Оливер Гласнер
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