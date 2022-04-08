Кнауфф: Все увидели, что «Айнтрахт» может на равных играть с «Барселоной»

Полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф рассказал журналистам о том, что думает по поводу первого четвертьфинального матча в Лиге Европы с «Барселоной».

Кнауфф сказал, что футболисты «Айнтрахта» провели великолепный матч. Ансгар отметил, что теперь все увидели, что команда из Франкфурта вполне может на равных играть с каталонским клубом. Полузащитник добавил, что с нетерпением ждёт ответного матча.

Напомним, что в первой встрече «Айнтрахт» и «Барселона» разошлись миром со счётом 1:1. Голом в составе немецкой команды как раз отметился Кнауфф.