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Лига Европы

Бускетс: Состояние поля было не самым лучшим

08 Апреля 2022 • 09:13 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Барселона
окончен

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился с журналистами своим мнением о первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Бускетс сказал, что футболисты «Айнтрахта» использовали все свои сильные стороны и в некоторых моментах даже переигрывали каталонцев. Серхио отметил, что состояние поля было не самым лучшим, так что «сине-гранатовым» было очень тяжело показать свою лучшую игру. Испанец добавил, что на своём поле «Барселона» будет играть лучше.

Напомним, что первый матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» завершился вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Серхио Бускетс
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