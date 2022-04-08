Бускетс: Состояние поля было не самым лучшим

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился с журналистами своим мнением о первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Бускетс сказал, что футболисты «Айнтрахта» использовали все свои сильные стороны и в некоторых моментах даже переигрывали каталонцев. Серхио отметил, что состояние поля было не самым лучшим, так что «сине-гранатовым» было очень тяжело показать свою лучшую игру. Испанец добавил, что на своём поле «Барселона» будет играть лучше.

Напомним, что первый матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» завершился вничью со счётом 1:1.