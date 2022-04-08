Голкипер «Барселоны»: «Могли бы и получше сыграть»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген не вполне доволен итогами матча против франкфуртского «Айнтрахта» - «Барселона» с трудом ушла от поражения во втором тайме. Впрочем. тер Штеген уверен - в ответном матче «Барселона» возьмет свое.

- Конечно, можно было и лучше сыграть, особенно в последние полчаса. Но нам противостоял непростой соперник, и мы знали о том, что будет непросто, еще до начала игры. Но, с другой стороны, теперь мы точно знаем, что нам делать в ответном матче, - заявил Тер Штеген, слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.