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Депай пропустит первый матч «Барселоны» с «Айнтрахтом»

06 Апреля 2022 • 11:13 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Барселона
4.80 4.15 1.65
07.04 22:00

Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай из-за повреждения вынужден будет пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», 28-летний голландский футболист получил травму задней поверхности бедра. Мемфис выбыл из строя на неопределённый срок. Форвард точно пропустит предстоящий матч каталонского клуба в Лиге Европы с «Айнтрахтом».

Напомним, что в этом сезоне Мемфис Депай провёл в испанской лиге 21 встречу. Голландец забил десять мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Мемфис Депай
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АЙНТРАХТ ФР БАРСЕЛОНА
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