Депай пропустит первый матч «Барселоны» с «Айнтрахтом»

Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай из-за повреждения вынужден будет пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», 28-летний голландский футболист получил травму задней поверхности бедра. Мемфис выбыл из строя на неопределённый срок. Форвард точно пропустит предстоящий матч каталонского клуба в Лиге Европы с «Айнтрахтом».

Напомним, что в этом сезоне Мемфис Депай провёл в испанской лиге 21 встречу. Голландец забил десять мячей и сделал два ассиста.