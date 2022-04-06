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Отступные Араухо по новому контракту с «Барселоной» составят 1 миллиард евро

06 Апреля 2022 • 16:52 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Барселона
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07.04 22:00
Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо, чей контракт с клубом истекает летом 2023 года, близок к подписанию нового соглашения. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, отступные уругвайца по обновлённому контракту составят 1 миллиард евро.
 
Отмечается, что новое соглашение Араухо с  «Барселоной» будет рассчитано до 2026 года. Ранее также стало известно о том, что отступные в 1 миллиард евро также прописаны в новых контракта полузащитников Ансу Фати и Педри.
 
Напомним, ранее в трансфере Араухо были заинтересованы множество клубов, среди которых числились «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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