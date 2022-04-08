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Лига Европы

Де Йонг: Футболисты «Барселоны» недовольны ничьей

08 Апреля 2022 • 09:28 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Барселона
окончен

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался после первого четвертьфинального матча Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Де Йонг сказал, что футболисты каталонской команды не могут по-настоящему насладиться результатом, потому что он неудовлетворительный. Френки отметил, что «сине-гранатовые» недовольны итоговой ничьей и приложат все усилия для того, чтобы в ответном матче добиться победы.

Напомним, что в первом поединке «Айнтрахт» и «Барселоны» сыграли вничью со счётом 1:1. Ответная встреча состоится 14 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Френки де Йонг
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