Хави объяснил, почему он заменил Пике на 23-й минуте матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскрыл подробности замены защитника Жерара Пике в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта». Испанец покинул поле на 23-й минуте.

«Пике беспокоила ноющая боль в мышцах. Какое-то время он пытался ее перетерпеть, но в итоге решил, что может быть только хуже, а потому попросил о замене», – цитирует Хави официальный сайт УЕФА.

Сам Пике, после повреждения, покидая поле, указал на область паха.

Вместо испанца тогда вышел француз Клеман Лангле. Он составил пару с Эриком Гарсией в центре защиты до конца игры.

По ходу матча каталонцы были вынуждены отыгрываться после того, как нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф открыл счет на 48-й минуте. Вырвать ничью для подопечных Хави помог Ферран Торрес, забивший гол на 66-й минуте.

Ответный матч состоится 14 апреля и пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

35-летний Пике – воспитанник каталонского футбола. Он вернулся в команду, после трансфера в «Манчестер Юнайтед» и аренды в «Сарагосу», в 2008 году.