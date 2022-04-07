Полузащитник «Айнтрахта»: «Барселона»? Мы можем обыграть кого угодно

Японский полузащитник «Айнтрахта» Даита Камада поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в Лиге Европы с «Барселоной».

Камада сказал, что раньше он всегда смотрел матчи каталонской команды. Японец отметил, что в начале сезона у «Барселоны» были проблемы, но сейчас у «сине-гранатовых» всё наладилось. Даита добавил, что «Айнтрахт» не боится каталонцев, ведь немецкий клуб способен победить где угодно и кого угодно.

Напомним, что первый четвертьфинальный поединок между «Айнтрахтом» и «Барселоной» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.