Ферран Торрес прокомментировал ничью с «Айнтрахтом»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал итоги матча с «Айнтрахтом», в котором ему удалось забить ответный гол и сравнять счет. Теперь все решится в ответном матче. Торрес считает, что его команда получила ценный опыт.

- Мы получили ценный опыт, нам пришлось отыгрываться по ходу матча. Да и в целом, соперник создал нам немалые проблемы. Но мы проявили терпение и были вознаграждены. Приятно было забить гол, это то, к чему всегда стремится форвард. Мы будем бороться за победу в Лиге Европы, это наша цель, - заявил Торрес, слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.