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Лига Европы

Вывеска уровня Лиги чемпионов, а игра – Лиги конференций: «Барселона» и «Наполи» как вид снотворного

18 Февраля 2022 • 13:07 Комментировать
Барселона
1:1
Наполи
окончен

Вывеска противостояния «Барселоны» и «Наполи» привлекала внимание всех любителей футбола. Ещё бы, топ-клубы из топ-чемпионатов друг против друга! Однако зрелища не получилось. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своим разочарованием.

Видимо, отмена преимущества гола на выезде стала ошибкой. Всю неделю в еврокубках мы видим, как гостевые команды откровенно предпочитают просто отбиваться, особо не помышляя о чужих воротах. Были приятные исключения и, прежде всего, в Лиге Европы, но в целом тенденция пугает. Большие команды, игравшие в гостях против сильных соперников, предпочитали не слишком высовываться.

«Наполи» следовал тренду, что было ожидаемо. Подопечные Спаллетти приехали на «Камп Ноу» с задачей не проиграть и спокойно её достигли. Неаполитанцы оборонялись и изредка контратаковали. Наблюдения за их действиями вызвали прямо-таки ностальгию по типичному итальянскому футболу 90-х годов, когда не дать сопернику возможности играть ценилось едва ли не больше, чем способность показать себя.

Если к «Наполи» в этом смысле вопросов мало, то вот пассивность «Барселоны» просто удивила. Каталонцы в буквальном смысле почти не ускорялись. Некоторые любители футбола критиковали «блауграну» в предыдущие годы за неспешную манеру перепасовки мяча, целью которой было усыпить бдительность соперника. Однако по сравнению с тем, что показали подопечные Хави в четверг, то были высокие скорости.

Следить за «Барселоной» во второй части сезона довольно любопытно, так как мы видим историю о перестройке команды прямо на ходу. Новый тренер с новыми идеями, которые отличаются от видения предшественника, устроил серьёзную кадровую перестановку. В матче с «Наполи» Хави выпустил с первых минут экс-английское трио ФОТ, но смысла от этого было чуть-чуть. Ферран старался, но как-то странно хвалить нападающего «Барселоны» за старания.

Хави в этом матче попал в ловушку Спаллетти довольно просто. Если пару лет назад «Барселона» забирала мяч и просто раскатывала соперников, то теперь ситуация кардинально изменилась. «Наполи» в четверг просто отдал мяч, а каталонцы так и не поняли, что вообще хотели сделать с ним. Никаких сложных задач хозяева перед обороной соперника не ставили, а результат принёс пенальти.

«Наполи» в этом смысле был более конкретен, особенно в первом тайме. Пара острых контратак неаполитанцев привела к забитому мячу. Правда, если я начал  с того, что отмена привилегии гола на выезде будто привела к чрезмерной осторожности в первой игре, то, возможно, она же поможет расшевелить соперников во втором поединке. Ведь у «Наполи» никакого преимущества перед ответной игрой нет, и итальянцам необходимо будет забивать, чтобы побеждать.

На самом деле хотелось бы, чтобы топ-клубы выдали уж наконец-то яркий спектакль. К Лиге Европы у больших команд отношение прохладное, так чем же это не повод оторваться и просто от души поиграть в футбол, не переживая за результат? Устроить такую перестрелку, как «Боруссия» и «Глазго Рейнджерс», например. Хочется верить, что матч в Неаполе получится ярче. «Наполи» дома должен сыграть смелее, а «Барселона», глядишь, и сможет придумать что-то против соперника, который перестанет обороняться как автобус. Пока же под вывеской матча Лиги чемпионов мы увидели футбол, который скорее схож с уровнем Лиги конференций.

Роман Андреев

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