Спаллетти: «У «Наполи» есть всё, чтобы противопоставить «Барселоне» свой футбол»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти открестился от статуса аутсайдера в грядущем противостоянии с «Барселоной» в Лиге Европы. Итальянский специалист считает, что его подопечным по силам шокировать более именитого соперника в очной дуэли.

«У «Наполи» есть всё, чтобы противопоставить «Барселоне» свой футбол. Мы должны оставаться сами собой и играть так, как мы это обычно делаем в чемпионате. Нужно выходить на поле с целью выиграть матч», - приводит слова Спаллетти официальный твиттер-аккаунт клуба.

Встреча против каталонцев состоится завтра, 17 февраля. Как и все остальные поединки данной стадии, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.