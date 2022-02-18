Зелински: «Забить гол на «Камп Ноу» - это невероятно»

Хавбек «Наполи» Пётр Зелински пообщался с журналистами после первого поединка с каталонской «Барселоной» в плей-офф Лиги Европы. Матч, состоявшийся на стадионе «Камп Ноу», завершился вничью со счетом 1:1. Зелински стал автором единственного гола в составе неаполитанского коллектива.

«Забить гол на этом стадионе – это невероятно. В ответном поединке мы должны сыграть еще лучше. Да, «Наполи» добился хорошего результата на выезде, хотя во втором тайме могли показать себе еще лучше», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Италии 24 февраля.