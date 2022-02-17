Хави готов положиться на Люка де Йонга и в матче с «Наполи»

Рослый голландский нападающий Люк де Йонг достал уже немало навесных мячей в текущем сезоне и оправдывает ожидания выпускающего его на замену Хави - так было и в поединке с «Эспаньолом», в котором голландец спас «Барсу» от неминуемого поражения. Хотя приглашал де Йонга в «Барселону» еще Куман, у него уже сложились теплые отношения с Хави - тренер доверился игроку, а тот не подвел его. И Хави не исключает, что услуги Люка потребуются и в матче с «Наполи», ведь он особенно хорош, когда игра сходит уже на банальные подачи мяча в штрафную площадь.

- Ценю его профессионализм, готовность, отношение к работе. Он выходит на поле и доказывает, что старается, - приводит слова Хави Football Espana.

Голы Люка де Йонга напрямую принесли «Барселоне» уже пять очков в нынешнем сезоне - и это только после Нового года!