Названа причина, почему Дани Алвес не был включен в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

38-летнему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу не нашлось места в окончательной заявке каталонской команды на плей-офф Лиги Европы. Клубу разрешено было включить в список только трех новичков, а бразилец проиграл свою так называемую конкуренцию Пьеру-Эмерику Обамеянгу, Феррану Торресу и Адама Траоре.

Журналистам газеты Sport удалось разузнать, в чем была причина такого решения тренерского штаба, учитывая дефицит исполнителей оборонительного плана в составе «сине-гранатовых». Согласно источнику, в «Барселоне» посчитали, что Алвес не сможет физически выдерживать нагрузки двух матчей в неделю.

То есть, на опытного футболиста наверняка будет сделана ставка в поединках внутреннего первенства, а в еврокубках свой шанс получат другие игроки.