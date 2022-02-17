В последний раз «Барселона» выступала в Кубке УЕФА/Лиге Европы в 2004 году, она никогда не выигрывала турнир

Матч с «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, который начнется с минуты на минуту, станет для «Барселоны» своеобразной премьерой.

Во-первых, каталонский суперклуб еще никогда не играл в Лиге Европы после того, как турнир был преобразован из Кубка УЕФА. Свой последний матч «Барса» провела еще когда турнир назывался по-старому, это была нулевая ничья с «Селтиком» на «Камп Ноу» в марте 2004 года, после которой команда вылетела из турнира.

Во вторых, даже в Кубке УЕФА «Барселона» была нечастым гостем и так и не выиграла ни разу турнир. В лучшем случае она доходила до полуфинала, это случалось четыре раза - в 1976, в 1978, в 1996 и 2001 годах.