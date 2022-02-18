Сын Йохана Кройфа потребовал от фанатов «Барселоны» прекратить освистывания Дембеле

Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа, расстроен тем приемом, который оказывают на «Камп Ноу» Усману Дембеле. После появления француза на поле в матче с «Наполи» публика принималась свистеть каждый раз, когда Усман получал мяч. Впрочем, по мере того, как действия Дембеле становились все более острыми и зрелищными, свист пропадал. Йорди считает, что его вообще не должно быть.

- Он надевает футболку клуба. Болельщики клуба должны поддерживать его с первого дня до последнего. Конечно, не всегда игроки ведут себя должным образом по отношению к клубу, и не всегда все складывается идеально. С Дембеле есть проблемы, но раз тренер доверяет ему, то болельщики обязаны поддерживать его пока он находится на поле, - заявил Кройф, слова которого приводит Infobae.