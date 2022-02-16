Осимхен может пропустить матч против «Барселоны»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить ближайшую игру своей команды в 1/16 финала Лиги Европы против каталонской «Барселоны». Football Italia сообщает, что футболист не тренировался с командой в среду, но несмотря на это полетел в Каталонию вместе с остальными.

Совсем недавно Осимхен оправился от травмы лица, из-за которой пропустил пару месяцев. Сейчас же сообщается, что футболист страдает от травмы колена, которую получил в матче против миланского «Интера» в чемпионате Италии.

В этом сезоне Осимхен отличился 6 голами за «Наполи» в Серии А. Сейчас неаполитанцы идут на втором месте в чемпионате, отставая от «Милана» на два очка.