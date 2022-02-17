Хави: «Барселона» - не фаворит в матче с «Наполи»

В четверг, 17 февраля, стартуют матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них встретятся каталонская «Барселона» и «Наполи». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от противостояния с итальянским коллективом.

«Барселона» не является фаворитом в этой встрече. Мы лишь претенденты на путевку в следующий раунд турнира. «Наполи» - сильный соперник, будет очень нелегко. Этот клуб имеет в своем составе многих топовых футболистов», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.

Первый поединок состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.