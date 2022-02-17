«Барселона» и «Наполи» выдали единственную ничью вечернего слота Лиги Европы и Лиги конференций

Уже на стадии 1/16 финала Лиги Европы встретились именитые «Барселона» и «Наполи».
|29'Зелиньски Пётр (0:1)
|(1:1) Торрес Ферран59'
Афиша достойная 1/8 финала Лиги чемпионов случилась в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Спартак» пропускает эту стадию, автоматом отобравшись в 1/8, а вот «Наполи» с «Барселоной» играют. Играют друг с другом, мгновенно лишая Лигу Европы одного претендента на победу в турнире. К такому противостоянию Хави и Лучано Спаллетти естественно отнеслись со всей серьёзностью. Лигой Европы жертвовать никто не собирался.
Порадовали стартовые составы. У Хави в нападение вышло трио новичков Торрес – Обамеянг – Траоре. У Спаллетти за атакующие действия отвечали Осимхен – Зелиньски – Инсинье. Все лучшие в строю, а значит можно устроить обмен ударами. Первым стрельнул Нико, на углу вратарской поймавший скидку Обамеянга – Мерет парировал удар испанца. Далее настал черёд вратарский свершений Тер Штегена. Зелиньски кинул в «домик» Де Йонгу и отдал шикарный пас на Осимхена. Виктор вышел на рандеву с голкипером, но переиграть того не сумел.
Следующий супершанс загубил Торрес. В свободную зону по левому краю рванул Обамеянг, своевременной передачей снабдил его Нико, а Пьер-Эмерик умно покатил поперёк штрафной площади. Феррану осталось лишь вогнать мяч в ворота, но тот с точки пенальти пробил выше. За это уже последовала расплата от Зелиньски. Петр сыграл в очень длинную «стеночку» с Элмасом, ворвался в штрафную площадь и мощно пробил. Тер Штеген отразил, но на добивании тоже оказался Зелиньски и уже вогнал мяч в сетку – 0:1.
И только после этого игра успокоилась. Как два уставших боксёра «Барселона» и «Наполи» давили друг на друга, но опасные моменты пропали, больше никто не бежал вперёд без оглядки. Разбудил игру только арбитр. На исходе часа игры Траоре навесил, а Жуан решил прервать кросс рукой. На повторе нарушение правил разглядели, пенальти назначили, а Ферран Торрес выступил палачом, исполнив приговор – 1:1. У команд и до ответного гола «Барселоны» будто сил не осталось, а при равном счёте футболисты будто согласились на ничью, хотя хозяйское давление всё-таки ощущалось. Но недостаточное.
1:1 на «Камп Ноу» и в противостоянии «Барселоны» с «Наполи» ничего не ясно. Остальные семь матчей ЛЕ и ЛК огласили победителей. А в Испании – равная, обоюдоострая игра, достойные друг друга оппоненты. Тем интереснее будет матч в Неаполе.
Педри хорош, оборона вполне сносно, если не считать пропущенный мяч, где все просто смотрели, пока мяч не залетит. Люк молодец, больше времени ему нужно давать. игроки, на которых расчет, пока не слишком впечатляют, особенно Фрэнки.
Ну что, в Неаполе такая Барса может и пободаться, будет интересно посмотреть. Толь вот играл ли Наполи сегодня на победу? ощущение, что за ничейкой приехали.
вообще команда смотрелась намного сильнее неаполитанцев. но с обороной их не справилась, отчасти благодаря действиям защитников, отчасти - косякам Торреса. в Неаполе будет жарко!
Наверное, это самая явная проблема. Некому не только качественно завершить атаку в штрафной, но и вложить партнёру в ногу мяч для удобного удара. Интересно, Траоре как центрфорвард, на месте Суареса - ерунда?
Что отменно отработано теперь - прессинг чуть ли не от ворот соперника. Качественно, эффективно. Но пока это отбор ради самого отбора - дальше ничего.
Но Хави двигает команду вперёд. Это вне всяких сомнений.
Да-да.
Запихнуть бы Траоре чуть ли не во вратарскую. Будет часто фолить на нарушение в атаке, но часто и будет получать возможность пропихнуть.
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