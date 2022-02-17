«Барселона» и «Наполи» выдали единственную ничью вечернего слота Лиги Европы и Лиги конференций

Уже на стадии 1/16 финала Лиги Европы встретились именитые «Барселона» и «Наполи».

Афиша достойная 1/8 финала Лиги чемпионов случилась в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Спартак» пропускает эту стадию, автоматом отобравшись в 1/8, а вот «Наполи» с «Барселоной» играют. Играют друг с другом, мгновенно лишая Лигу Европы одного претендента на победу в турнире. К такому противостоянию Хави и Лучано Спаллетти естественно отнеслись со всей серьёзностью. Лигой Европы жертвовать никто не собирался.

Порадовали стартовые составы. У Хави в нападение вышло трио новичков Торрес – Обамеянг – Траоре. У Спаллетти за атакующие действия отвечали Осимхен – Зелиньски – Инсинье. Все лучшие в строю, а значит можно устроить обмен ударами. Первым стрельнул Нико, на углу вратарской поймавший скидку Обамеянга – Мерет парировал удар испанца. Далее настал черёд вратарский свершений Тер Штегена. Зелиньски кинул в «домик» Де Йонгу и отдал шикарный пас на Осимхена. Виктор вышел на рандеву с голкипером, но переиграть того не сумел.

Следующий супершанс загубил Торрес. В свободную зону по левому краю рванул Обамеянг, своевременной передачей снабдил его Нико, а Пьер-Эмерик умно покатил поперёк штрафной площади. Феррану осталось лишь вогнать мяч в ворота, но тот с точки пенальти пробил выше. За это уже последовала расплата от Зелиньски. Петр сыграл в очень длинную «стеночку» с Элмасом, ворвался в штрафную площадь и мощно пробил. Тер Штеген отразил, но на добивании тоже оказался Зелиньски и уже вогнал мяч в сетку – 0:1.

И только после этого игра успокоилась. Как два уставших боксёра «Барселона» и «Наполи» давили друг на друга, но опасные моменты пропали, больше никто не бежал вперёд без оглядки. Разбудил игру только арбитр. На исходе часа игры Траоре навесил, а Жуан решил прервать кросс рукой. На повторе нарушение правил разглядели, пенальти назначили, а Ферран Торрес выступил палачом, исполнив приговор – 1:1. У команд и до ответного гола «Барселоны» будто сил не осталось, а при равном счёте футболисты будто согласились на ничью, хотя хозяйское давление всё-таки ощущалось. Но недостаточное.

1:1 на «Камп Ноу» и в противостоянии «Барселоны» с «Наполи» ничего не ясно. Остальные семь матчей ЛЕ и ЛК огласили победителей. А в Испании – равная, обоюдоострая игра, достойные друг друга оппоненты. Тем интереснее будет матч в Неаполе.