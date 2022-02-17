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Лига Европы

«Барселона» и «Наполи» выдали единственную ничью вечернего слота Лиги Европы и Лиги конференций

17 Февраля 2022 • 22:46 Комментировать (7)
Барселона
1:1
Наполи
окончен

Уже на стадии 1/16 финала Лиги Европы встретились именитые «Барселона» и «Наполи».

Протокол игры  
Барселона 1:1Наполи
  29'Зелиньски Пётр (0:1)
(1:1) Торрес Ферран59'   
Тер Штеген Марк-АндреМингеса Оскар  81' (Дест Серджино (  81') Пике ХерардГарсия ЭрикАльба ЖордиГонсалес Нико  65' (Бускетс Серхио (  65') Де Йонг Френки  65' (Дембеле Усман (  65') ПедриТраоре Адама  65' (Гави (  65') Обамеянг Пьер-Эмерик  86' (Де Йонг Люк (  86') Торрес Ферран
Запасные: Брайтвайт МартинПуч РикардНето МурараТенас Арнау
Мерет Алекс   90'Ди Лоренцо ДжованниКулибали КалидуРрахмани АмирЖуан ЖезусФабиан Руис   70'Замбо-Ангисса Андре-Франк   39'  84' (Малку Кевин (  84') Элмас Эльиф  84' (Руй Мариу (  84') Зелиньски Пётр  80' (Мертенс Дрис (  80') Инсинье Лоренцо  72' (Уна Адам (  72') Осимхен Виктор  80' (Демме Диего (  80')
Запасные: Оспина ДавидПетанья АндреаГулам ФаузиИдасяк ГубертДзаноли Алессандро
17 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

Афиша достойная 1/8 финала Лиги чемпионов случилась в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что «Спартак» пропускает эту стадию, автоматом отобравшись в 1/8, а вот «Наполи» с «Барселоной» играют. Играют друг с другом, мгновенно лишая Лигу Европы одного претендента на победу в турнире. К такому противостоянию Хави и Лучано Спаллетти естественно отнеслись со всей серьёзностью. Лигой Европы жертвовать никто не собирался.

Порадовали стартовые составы. У Хави в нападение вышло трио новичков Торрес – Обамеянг – Траоре. У Спаллетти за атакующие действия отвечали Осимхен – Зелиньски – Инсинье. Все лучшие в строю, а значит можно устроить обмен ударами. Первым стрельнул Нико, на углу вратарской поймавший скидку Обамеянга – Мерет парировал удар испанца. Далее настал черёд вратарский свершений Тер Штегена. Зелиньски кинул в «домик» Де Йонгу и отдал шикарный пас на Осимхена. Виктор вышел на рандеву с голкипером, но переиграть того не сумел.

Следующий супершанс загубил Торрес. В свободную зону по левому краю рванул Обамеянг, своевременной передачей снабдил его Нико, а Пьер-Эмерик умно покатил поперёк штрафной площади. Феррану осталось лишь вогнать мяч в ворота, но тот с точки пенальти пробил выше. За это уже последовала расплата от Зелиньски. Петр сыграл в очень длинную «стеночку» с Элмасом, ворвался в штрафную площадь и мощно пробил. Тер Штеген отразил, но на добивании тоже оказался Зелиньски и уже вогнал мяч в сетку – 0:1.

И только после этого игра успокоилась. Как два уставших боксёра «Барселона» и «Наполи» давили друг на друга, но опасные моменты пропали, больше никто не бежал вперёд без оглядки. Разбудил игру только арбитр. На исходе часа игры Траоре навесил, а Жуан решил прервать кросс рукой. На повторе нарушение правил разглядели, пенальти назначили, а Ферран Торрес выступил палачом, исполнив приговор – 1:1. У команд и до ответного гола «Барселоны» будто сил не осталось, а при равном счёте футболисты будто согласились на ничью, хотя хозяйское давление всё-таки ощущалось. Но недостаточное.

1:1 на «Камп Ноу» и в противостоянии «Барселоны» с «Наполи» ничего не ясно. Остальные семь матчей ЛЕ и ЛК огласили победителей. А в Испании – равная, обоюдоострая игра, достойные друг друга оппоненты. Тем интереснее будет матч в Неаполе.

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Bartimeus
17 Февраля 2022 в 22:56
Понравилась Барса, старались. Если бы только прицел не был сбит у всех, особенно у Торреса. В более привычный футбол начинает играть Барса, но не хватает индивидуальных решений. И это уже не та команда, которая сдыхает после часа игры, а атакует до самого конца - работа над физикой ведется. И прессинг каков был, особенно в первом тайме. Желание заметно, на правильном пути.
Педри хорош, оборона вполне сносно, если не считать пропущенный мяч, где все просто смотрели, пока мяч не залетит. Люк молодец, больше времени ему нужно давать. игроки, на которых расчет, пока не слишком впечатляют, особенно Фрэнки.
Ну что, в Неаполе такая Барса может и пободаться, будет интересно посмотреть. Толь вот играл ли Наполи сегодня на победу? ощущение, что за ничейкой приехали.
375297059505
17 Февраля 2022 в 22:55
Я не понимаю Хави... каждый матч ставит в нападение это полено Торреса. Зачем? Неужели он с бровки не видит, как это полено каждый матч игрет? Одной беготни тут мало-надо уметь забивать из разных позиций, ну... или хотя бы регулярно попадать в ворота... поначалу о Траоре сложилось неплохое мнение, но сейчас оно поменялось... простой бегунок, который бежит быстрее, чем думает... Смотрел только второй тайм-тухлая игра от Барсы-перепас в центре, передача на фланг и навес... почему с такой игрой не выпустить Люка де Йонга вместо Торреса... не понимаю я Хави
pol-black
17 Февраля 2022 в 22:54
Торреса после этого матча нужно расстрелять просто. но он наверное и сам это понимает. так транжирить с трудом создаваемые моменты... это нужно ещё умудриться. Траоре и Обамеянг не сильно помогли. Алвес был бы намного полезнее любого из них. Гарсия не сильно косячил, помнит недавний урок. Френки был не на высоте, хотя от него сегодня это и не требовалось. Люк мог забить шикарнейший гол. Дембеле даже порадовал, всегда бы так играл. молодёжь тоже отыграла на славу.
вообще команда смотрелась намного сильнее неаполитанцев. но с обороной их не справилась, отчасти благодаря действиям защитников, отчасти - косякам Торреса. в Неаполе будет жарко!
Vova52
17 Февраля 2022 в 22:52
Ne znau kakoi komande bol@she povezlo.??????Spasibo sud@e za penal@ti ...
779
17 Февраля 2022 в 22:51
У нас были проблемы с преодолением куда менее изощрённых защит, чем у лидера Серии. Поэтому ничего удивительного в единственном забитом с пенальти. Впечатлила только концовка.
Наверное, это самая явная проблема. Некому не только качественно завершить атаку в штрафной, но и вложить партнёру в ногу мяч для удобного удара. Интересно, Траоре как центрфорвард, на месте Суареса - ерунда?
Что отменно отработано теперь - прессинг чуть ли не от ворот соперника. Качественно, эффективно. Но пока это отбор ради самого отбора - дальше ничего.
Но Хави двигает команду вперёд. Это вне всяких сомнений.
pol-black
17 Февраля 2022 в 22:56
привет! прессинг просто убойный! Торреса на Траоре поменять можно было бы попробовать. Торрес как за лицо после матча держался, понимал что этот матч может стоить ему места в составе. даже Де Йонг (Люк) отыграл бы в нападении более результативно с такими моментами.
779
17 Февраля 2022 в 23:03
Здравствуй, pol-black!
Да-да.
Запихнуть бы Траоре чуть ли не во вратарскую. Будет часто фолить на нарушение в атаке, но часто и будет получать возможность пропихнуть.
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окончен Барселона 1:1 Наполи 2.05 3.60 3.85
окончен Шериф 2:0 Брага 3.85 3.40 2.02
окончен Боруссия Д 2:4 Глазго Рейнджерс 1.40 4.90 7.70
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Идет 17 минута Порту 0:0 Лацио 2.23 3.55 3.25
Идет 16 минута РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад 1.95 3.65 3.90
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