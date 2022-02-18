Спаллетти: «В Неаполе мы должны дать чуть больше»

Лучано Спаллетти, главный тренер «Наполи», вполне доволен итогами матча в Барселоне, но понимает - во второй половине игры его команду серьезно придавили, и такого не должно повториться в домашнем матче.

«Наполи» вышел вперед в первом тайме, но во второй части игры «Барселона» достаточно легко заработала пенальти, сравняла счет, после чего имела еще несколько отличных возможностей.

- В Неаполе нам надо сыграть с душой, мы сражаемся с качественной командой, которая вынуждает много двигаться и бегать. В целом, я удовлетворен. Отлично, что удалось забить на этом стадионе, в присутствии всей моей семьи, которая была на стадионе. Кстати, мой брат - поклонник «Барселоны». В Неаполе нам надо сыграть качественнее, креативнее, для нашей же публики. На стадионе имени Марадоны нам хорошо удаются матчи против лучших команд, надеюсь, так будет и в этот раз, - заявил Спаллетти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.