Сын Марадоны считает, что его отец поддерживал бы «Наполи» в матче против «Барселоны»

Сын легендарного аргентинца Диего Марадоны предположил, что если бы его отец был жив, он бы поддерживал «Наполи» в матче против «Барселоны». Напомним, что оба клуба встретятся между собой сегодня в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Это однозначно была бы его игра. Он дал очень много обеим клубам, но исходя из того, что я видел пару лет назад, я не сомневаюсь, что в этом матче он поддерживал бы «Наполи», – заявил сын Марадоны в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Марадона отыграл за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Аргентинец в своё время принёс неаполитанцам первый в истории Скудетто, который остаётся пока единственным и по сей день.