Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига Европы

Хави поддержал Усмана Дембеле, которого освистали болельщики «Барселоны» в матче с «Наполи»

17 Февраля 2022 • 23:16 Комментировать
Барселона
1:1
Наполи
окончен

Несмотря на недопонимание между вингером Усманом Дембеле и руководством «Барселоны», главный тренер команды Хави Эрнандес продолжает защищать своего подопечного. В этот раз он поддержал француза после того, как болельщики каталонцев освистали его выход на замену в матче с «Наполи» в рамках Лиги Европы.

«Я уверен, что он превратит этот свист в аплодисменты «Камп Ноу». Ему это удастся, вот увидите», - сказал Хави во время флеш-интервью после финального свистка поединка с неаполитанцами.

Также испанский специалист призвал фанатов не критиковать Феррана Торреса, который упустил несколько хороший возможностей для взятия ворот.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Барселона 1:1 Наполи 2.05 3.60 3.85
окончен Шериф 2:0 Брага 3.85 3.40 2.02
окончен Боруссия Д 2:4 Глазго Рейнджерс 1.40 4.90 7.70
окончен Зенит 2:3 Бетис 2.60 3.50 2.80
Идет 91 минута Севилья 3:1 Динамо Загреб 1.45 4.15 8.50
Идет 91 минута Порту 2:1 Лацио 1.80 3.60 4.60
Идет 93 минута РБ Лейпциг 2:2 Реал Сосьедад
Идет 94 минута Аталанта 2:1 Олимпиакос 1.43 4.60 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
00:35 · Лига Европы
Червиченко: «Если «Бетис» приехал без шестерых лучших игроков, то, конечно, в домашнем матче обыграть его будет ещё сложнее»
00:19 · Лига Европы
Автор гола в ворота «Барселоны»: «Сыграли с душой, можем пройти дальше»
00:18 · Лига Европы
«Мы играем в бессмысленный и нелогичный футбол»: Хуммельс прокомментировал сокрушительное поражение от «Глазго Рейнджерс»
00:15 · Лига Европы
Ничья «Барселоны» с «Наполи», успех «Шерифа» и провал «Боруссии» - видео видео
00:09 · Лига Европы
Как «Зенит» с «Бетисом» обменивались голами - видео видео
00:03 · Лига Европы
Спаллетти: «В Неаполе мы должны дать чуть больше» 1
00:01 · Лига Европы
Пике – после поединка с «Наполи»: «С такой игрой мы можем победить в Лиге Европы»
17 Февраля
23:53 · Лига Европы
Семак: «Шансы с «Бетисом» - понятно, что статистика против нас»
23:50 · Лига Европы
Гуардадо забил сотый гол «Бетиса» в еврокубках
23:50 · Лига Европы
Малком уверен, что «Зенит» отомстит «Бетису» в Испании 3
23:47 · Лига Европы
Семак: «Ничего для нас не потеряно»
23:45 · Лига Европы
Спаллетти считает, что пенальти в ворота «Наполи» в матче с «Барселоной» - липовый 3
23:40 · Лига Европы
Раздосадованный Ферран Торрес расплакался после матча с «Наполи»
23:38 · Лига Европы
Автор гола в ворота «Зенита» рассказал, как «Бетис» воспользовался стандартным положением
23:38 · Лига Европы
Семак: «К сожалению, игра у Кежакова сегодня не получилась»
Все новости
Рекомендуем