Хави поддержал Усмана Дембеле, которого освистали болельщики «Барселоны» в матче с «Наполи»

Несмотря на недопонимание между вингером Усманом Дембеле и руководством «Барселоны», главный тренер команды Хави Эрнандес продолжает защищать своего подопечного. В этот раз он поддержал француза после того, как болельщики каталонцев освистали его выход на замену в матче с «Наполи» в рамках Лиги Европы.

«Я уверен, что он превратит этот свист в аплодисменты «Камп Ноу». Ему это удастся, вот увидите», - сказал Хави во время флеш-интервью после финального свистка поединка с неаполитанцами.

Также испанский специалист призвал фанатов не критиковать Феррана Торреса, который упустил несколько хороший возможностей для взятия ворот.