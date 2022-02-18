Автор гола в ворота «Барселоны»: «Сыграли с душой, можем пройти дальше»

Польский полузащитник Пётр Зелиньски забил мяч в ворота «Барселоны», благодаря чему «Наполи» закончил матч со вполне приемлемым результатом - 1:1. Польский футболист доволен своим выступлением, считая, что у «Наполи» хорошие шансы пройти в следующий раунд.

- Забить «Барселоне» - это прекрасное чувство, потому что мой брат более за этот клуб. В ответном матче мы будем бороться за выход в следующий раунд. Уверен, это возможно, хотя сегодня мы примерно час играли хорошо, с душой, затем сдали. Но добились хорошего результата. Через неделю нам надо будет сыграть максимально качественно, - заявил Зелиньски, слова которого приводит ITASportPress.

Ответный матч пройдет через неделю, 24 февраля, в Неаполе.