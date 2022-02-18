Пике – после поединка с «Наполи»: «С такой игрой мы можем победить в Лиге Европы»

Защитник «Барселоны» Херард Пике подвел итоги встречи с «Наполи» в первой дуэли стыковых матчей Лиги Европы. Несмотря на то, что каталонцам не удалось реализовать все свои моменты и добыть победу, испанец нашел положительные аспекты в игре команды.

«Мы могли забивать четыре-пять мячей. У соперника было не так много возможностей. Реализация? Это вопрос уверенности. Если продолжим в том же духе, то у нас все будет хорошо. С такой игрой мы можем победить в Лиге Европы. Голы точно придут», - цитирует Пике издание Marca.

Отметим, что «Барселона» никогда в своей истории не добывала второй по престижности клубный трофей Старого Света.