Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг очень хочет забить свой первый гол за «Барселону», но пока что, выходя на замену в матчах чемпионата, не смог сделать этого. За время его присутствия на поле «Барселона» в принципе забила лишь один мяч, и его записал на свой счет Люк де Йонг, спасший команду от поражения в дерби с «Эспаньолом».- Обамеянг очень усердно тренируется. Это футболист, который способен сделать разницу, он хорошо работает в свободных зонах и очень быстр. Его показатели в последние годы говорят сами за себя. Он профессионал и хорошо работает в команде, - похвалил габонца наставник «Барселоны» Хави, слова которого приводит Football Espana.
Хави: «Обамеянг - игрок, который может сделать разницу»
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