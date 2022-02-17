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Хави: «Обамеянг - игрок, который может сделать разницу»

17 Февраля 2022 • 00:18 Комментировать
Барселона
...
Наполи
1.90 3.70 3.95
Через 19 ч. 1 мин.

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг очень хочет забить свой первый гол за «Барселону», но пока что, выходя на замену в матчах чемпионата, не смог сделать этого. За время его присутствия на поле «Барселона» в принципе забила лишь один мяч, и его записал на свой счет Люк де Йонг, спасший команду от поражения в дерби с «Эспаньолом».

- Обамеянг очень усердно тренируется. Это футболист, который способен сделать разницу, он хорошо работает в свободных зонах и очень быстр. Его показатели в последние годы говорят сами за себя. Он профессионал и хорошо работает в команде, - похвалил габонца наставник «Барселоны» Хави, слова которого приводит Football Espana.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг
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