Педри: «Лига Европы тоже важна для «Барселоны»

«Барселона» еще никогда не выигрывала Лигу Европы, да и в целом, не появлялась в этом турнире, будучи завсегдатаем Лиги чемпионов и фазы плей-офф этого самого престижного европейского клубного турнира.

Но сейчас ситуация изменилась - плей-офф Лиги чемпионов проходит без «Барселоны», которая вместо этого сразится с «Наполи» в Лиге Европы. Полузащитник «Барсы» Педри уверяет - клуб не будет «сливать» этот турнир и нацеливается на победу в нем.

- Давление практически столь же сильно, как и в случае с Лигой чемпионов. Мы высоко ценим Лигу Европы. Нас ждет важный матч. Нам хотелось бы быть в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы перед нам есть амбициозные цели, и я прошу наших болельщиков поддерживать наши выступления в этом турнире, - заявил Педри, слова которого приводит El Mundo Deportivo.