Хави: «Забили мало, но сыграли хорошо»

Наставник «Барселоны» Хави доволен игрой своей дружины в матче с «Наполи», но считает, что «Барса» должна была забить побольше. Каталонцы забили лишь один мяч, да и тот с весьма легко назначенного пенальти, упустив еще несколько шансов для взятия ворот. Особенно расточителен был Ферран Торрес - после матча раздосадованный нападающий даже всплакнул.

- Торрес крайне требователен к самому себе. Я буду работать с ним над повышением реализации голевых моментов. При том футболе, который мы показали, один гол - этого мало. Мы должны действовать эффективнее, и, надеюсь, сможем сделать это уже в Неаполе. Если сыграем в хороший футбол и используем вои шансы, то можно будет победить, - приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.