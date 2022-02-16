Фабиан Руис не стал исключать переход в «Реал» или «Барселону»

Полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис не стал отрицать, что скучает по Испании, и однажды хотел бы вернуться на родину. В своём недавнем интервью футболист также заявил, что переход в «Реал» или «Барселону» в ближайшем будущем кажется для него вполне возможным.

«Всегда приятно, когда тебя связывают с подобными клубами, но на данный момент я сосредоточен только на «Наполи». Я очень счастлив здесь и нас впереди ждут ещё множество больших вызовов. При этом я не исключаю, что когда-нибудь вернусь в Испанию, ведь это мой дом», – заявил Руис.

Отметим, что в четверг «Наполи» Руиса сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против каталонской «Барселоны».