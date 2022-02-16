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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабиан Руис не стал исключать переход в «Реал» или «Барселону»

16 Февраля 2022 • 14:54 Комментировать
Барселона
...
Наполи
1.90 3.65 3.95
17.02 20:45
Полузащитник итальянского «Наполи» Фабиан Руис не стал отрицать, что скучает по Испании, и однажды хотел бы вернуться на родину. В своём недавнем интервью футболист также заявил, что переход в «Реал» или «Барселону» в ближайшем будущем кажется для него вполне возможным.
 
«Всегда приятно, когда тебя связывают с подобными клубами, но на данный момент я сосредоточен только на «Наполи». Я очень счастлив здесь и нас впереди ждут ещё множество больших вызовов. При этом я не исключаю, что когда-нибудь вернусь в Испанию, ведь это мой дом», – заявил Руис.
 
Отметим, что в четверг «Наполи» Руиса сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против каталонской «Барселоны».
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Наполи Фабиан Руис
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