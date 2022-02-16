Хави – о Лиге Европы: «У нас есть мотивация выиграть трофей, которого у клуба ещё не было»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился планами команды на плей-офф Лиги Европы. Каталонцы проведут первый матч 1/8 финала против «Наполи», а наставник заговорил об амбициях побороться за международной титул.

«Когда-то я тоже играл в Кубке УЕФА. В 2004 году нас выбил «Селтик» и теперь у нас есть дополнительная мотивация - выиграть трофей, которого у клуба ещё не было. Правда, я очень злюсь, когда приходиться слушать гимн Лиги чемпионов по телевизору, но не находиться там», - поделился Хави на пресс-конференции накануне выездной встречи с неаполитанцами.

Отметим, что сам поединок запланирован на четверг, 17 февраля. Начало – в 20:45 по московскому времени.