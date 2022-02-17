Спаллетти считает, что пенальти в ворота «Наполи» в матче с «Барселоной» - липовый

На пресс-конференции после матча с «Барселоной» в рамках Лиги Европы главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказал свое недовольство по поводу решения арбитра назначить пенальти в пользу соперника. По словам итальянского специалиста, судейская бригада допустила результативную ошибку, которая позволила каталонцам сравнять счет.

«Пускай я и считаю итоговый результат справедливым, но в том эпизоде не было пенальти. Игрок «Наполи» коснулся мяча кончиками пальцев, даже не изменив его траекторию, и положение руки было вполне естественным», - отреагировал Спаллетти в эфире Sky Italia.

Через неделю судьба путевки в следующую стадию будет решатся уже на домашней арене итальянского коллектива.