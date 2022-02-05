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Лига Европы

Дани Алвес отреагировал на непопадание в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

05 Февраля 2022 • 08:46 Комментировать
Барселона
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Наполи
1.90 3.65 3.90
17.02 20:45

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес отреагировал на непопадание в заявку команды на плей-офф Лиги Европы. Согласно регламенту соревнований, можно дозаявить только трех новых игроков. «Сине-гранатовые» сделали выбор в пользу Обамеянга, Торреса и Траоре.

«Тренерский штаб знает мое мнение по этому поводу. Я сконцентрирован и готов помогать команде. Мне хотелось попасть в заявку, однако было всего три места. Я не собираюсь высказывать недовольство и нарушать атмосферу. Буду просто продолжать работать», - цитирует бразильца Diario Sport.

В 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» встретится с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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