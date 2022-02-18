Пике: Сыграли отлично, но результат разочаровывает

Херард Пике прокомментировал свои впечатления от домашнего матча против итальянского «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Пике считает, что его команда заслуживала большего, нежели ничья.

- Считаю, что мы должны были выигрывать со счетом 3:1, 4:1, а, может, даже 5:1. Таким счет должен был быть по игре, если играть так всегда, то можно выиграть Лигу Европы. Но итоговый результат не радует. Хотелось создать задел перед поездкой в Неаполь, - заявил Пике, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 24 февраля.