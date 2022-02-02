​Дани Алвес не будет играть за «Барселону» в Лиге Европы

«Барселона» может заявить на участие в Лиге Европы только трёх новичков. Учитывая поздний переход Пьера-Эмерика Обамеянга, каталонцам всё же придётся кем-то жертвовать. По данным El Chiringuito TV, за бортом заявки «сине-гранатовых» на второй по рангу еврокубок станет 38-летний Дани Алвес.

В январе Дани Алвес принял участие в четырёх матчах «Барселоны». На счету опытного бразильского защитника два результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Барселона» в стыковом раунде сразится за билет в 1/8 финала Лиги Европы с «Наполи». Первый матч пройдёт уже 17 февраля на поле «Камп Ноу».