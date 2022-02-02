Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Дани Алвес не будет играть за «Барселону» в Лиге Европы

02 Февраля 2022 • 19:11 Комментировать
Барселона
...
Наполи
1.90 3.65 3.90
17.02 20:45

«Барселона» может заявить на участие в Лиге Европы только трёх новичков. Учитывая поздний переход Пьера-Эмерика Обамеянга, каталонцам всё же придётся кем-то жертвовать. По данным El Chiringuito TV, за бортом заявки «сине-гранатовых» на второй по рангу еврокубок станет 38-летний Дани Алвес.

В январе Дани Алвес принял участие в четырёх матчах «Барселоны». На счету опытного бразильского защитника два результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Барселона» в стыковом раунде сразится за билет в 1/8 финала Лиги Европы с «Наполи». Первый матч пройдёт уже 17 февраля на поле «Камп Ноу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
19:11 · Лига Европы
​Дани Алвес не будет играть за «Барселону» в Лиге Европы
01 Февраля
15:55 · Лига Европы
Ферран Торрес, Адама Траоре, Дани Алвес, Обамеянг: один будет на трибунах 1
30 Января
22:46 · Лига Европы
Семак поделился деталями подготовки к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы
28 Января
23:48 · Лига Европы
Кузяев: «При должной подготовке и настрое мы можем пройти «Бетис»
19 Января
10:19 · Лига Европы
Уткин - о «Бетисе»: «Соперник «Зенита» страшен, угрожать голом могут человек пять»
08 Января
13:36 · Лига Европы
Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»
28 Декабря
11:12 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Самое яркое событие 2021 года - выступление «Спартака»
24 Декабря
20:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» загадал желание 1
18 Декабря
19:39 · Лига Европы
​Шмурнов удостоен премии за работу на матче «Спартак» - «Наполи» 1
17 Декабря
11:25 · Лига Европы
Малком назвал цель «Зенита» в Лиге Европы
14 Декабря
19:41 · Лига Европы
​Хави: «Барселоне» не повезло с жеребьёвкой Лиги Европы»
17:31 · Лига Европы
Parimatch: «Зенит» не выйдет в 1/8 финала Лиги Европы 2
13:59 · Лига Европы
Сутормин - о сопернике «Зенита» в Лиге Европы: «Жребий мог сложиться хуже»
12:58 · Лига Европы
Канчельскис оценил шансы «Зенита» против «Бетиса»
11:44 · Лига Европы
Губерниев оценил жребий «Зенита» в Лиге Европы 2
Все новости
Рекомендуем