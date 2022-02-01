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Ферран Торрес, Адама Траоре, Дани Алвес, Обамеянг: один будет на трибунах

01 Февраля 2022 • 15:55 Комментировать

Несмотря на не самое комфортное финансовое положение «Барселоны», в Каталонию приехали 3 новых футболиста, а именно атакующие игроки Ферран Торрес и Адама Траоре, а также легенда клуба Дани Алвес  который вернулась в клуб. Головной болью для главного тренера Хави может стать правило УЕФА, которое позволяет заявить только трёх новых игроков на вторую часть еврокубков, ведь СМИ сообщали о том, что переход форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону» всё-таки состоится.

Таким образом, если габонец в конце концов окажется в Каталонии, то по регламенту один из новичков должен будет пропустить еврокубковую кампанию этого сезона за «Барселону».

Пьер-Эмерик Обамеянг ещё не был объявлен официально, а дедлайн регистрации заявок – 2 февраля. Отталкиваясь от этого, игрок сборной Габона является наиболее вероятным кандидатом на просмотр матчей Лиги Европы с трибун.

Первый матч в плей-офф Лиги Европы состоится 17 февраля. В соперниках – «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Дани Алвес Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг Адама Траоре Ферран Торрес
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