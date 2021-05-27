Как «Вильярреал» выиграл Лигу Европы - видео

В среду состоялся финальный матч Лиги Европы. «Вильярреал» с «Манчестер Юнайтед» не смогли определить победителя ни в основное время, ни в компенсированное. На гол Херарда Морено британцы ответили результативной попыткой Эдинсона Кавани. В итоге всё решилось в драматичной серии 11-метровых ударов. Голкиперы пропускали мячи после каждой попытки соперников, пока им самим не пришлось бить с «точки». Херонимо Рульи сначала забил Давиду де Хеа, а затем парировал удар испанца.

Очередная победа Унаи Эмери в Лиге Европы, а также церемония награждения представлены в видеообзоре матча.