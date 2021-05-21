Сульшер: «Магуайр не поможет нам в Гданьске»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил вероятность появления на поле капитана команды Гарри Магуайра в заключительном матче сезона. В среду «красные дьяволы» сыграют с «Вильярреалом» за трофей Лиги Европы. Матч пройдет в польском Гданьске.

- Магуайр может ходить, но еще очень далек от того, чтобы начать беговую работу, - цитирует Сульшера ВВС. - Мы будем надеяться до последнего, но считаю, что он не поможет нам в Гданьске. Медленно, но уверенно, связкам нужно время для восстановления.

Напомним, что 9 мая в матче с «Астон Виллой» Магуайр травмировал голеностоп.