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Фонсека: «Сложно победить «МЮ» в четыре мяча, мы сделали всё возможное»

07 Мая 2021, 08:36,

Наставник «Ромы» Паулу Фонсека пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы. Римский клуб одержал победу со счетом 3:2, однако вылетел из-за гостевого поражения - 2:6.

«Я верил в наш успех после жеребьевки. Мы провели отличный первый тайм на «Олд Траффорд», но во втором провалились. Очень сложно обыграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. Мы сделали все возможное и забили три мяча. Но соперник тоже реализовал свои моменты», - приводит слова португальца Football-Italia.

В финальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Вильярреала». Поединок состоится в среду, 26 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Паулу Фонсека
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