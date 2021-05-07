Фонсека: «Сложно победить «МЮ» в четыре мяча, мы сделали всё возможное»

Наставник «Ромы» Паулу Фонсека пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы. Римский клуб одержал победу со счетом 3:2, однако вылетел из-за гостевого поражения - 2:6.

«Я верил в наш успех после жеребьевки. Мы провели отличный первый тайм на «Олд Траффорд», но во втором провалились. Очень сложно обыграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. Мы сделали все возможное и забили три мяча. Но соперник тоже реализовал свои моменты», - приводит слова португальца Football-Italia.

В финальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Вильярреала». Поединок состоится в среду, 26 мая.