​Появилось фото шпаргалки, которой пользовался де Хеа в серии пенальти

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27 Мая 2021, 14:37,
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пользовался шпаргалкой во время серии одиннадцатиметровых ударов в финале Лиги Европы. У де Хеа с собой был лист бумаги, на котором было написано, какой ногой и куда обычно бьют с пенальти игроки «Вильярреала».
Стоит сказать, что шпаргалка не помогла де Хеа на столь важном футбольном экзамене. Голкипер «Манчестер Юнайтед» не взял ни одного удара с одиннадцати метров. Более того, Давид и сам не реализовал пенальти, что и принесло «Вильярреалу» трофей.
¡LA CHULETA DE DE GEA!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2021
El portero tenía apuntados los penaltis del @VillarrealCF en su toalla. (Vía SkySports) pic.twitter.com/9STB4xDvpK
«Манчестер Юнайтед» завершил сезон без трофеев. В Премьер-лиге команда Уле Гуннара Сульшера заняла второе итоговое место.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Давид Де Хеа
Представляю, Де Хеа ходит по магазину со списком от жены и такой: "Молоко? Хм... Возьму бананы. Сойдёт."
зря ругают Де Хеа , да он не взял , но били пенки испанцы ОЧЕНЬ ХОРОШО , че вы напали на него , хуже всех пробил Люк Шоу , а в остальных шансов было мало , к тому же ДДХ часто угадывал направление , НО ОТЛИЧНО БЫЛО ИСПОЛНЕННО . а вот сам он пробил плохо . и вообще я не помню что бы так четко бились пенки .
Вот, так, и родители шшшШШШШшшшшурочки, делали ребенка по шпаргалке, а получилось вон чё...
какой дурак его вообще поставил в ворота.я уже несколько лет говорю что гнать его нужна а он его в финал ставит.
И ни одного не взял )))