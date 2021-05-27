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​Появилось фото шпаргалки, которой пользовался де Хеа в серии пенальти

27 Мая 2021, 14:37,

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пользовался шпаргалкой во время серии одиннадцатиметровых ударов в финале Лиги Европы. У де Хеа с собой был лист бумаги, на котором было написано, какой ногой и куда обычно бьют с пенальти игроки «Вильярреала».

Стоит сказать, что шпаргалка не помогла де Хеа на столь важном футбольном экзамене. Голкипер «Манчестер Юнайтед» не взял ни одного удара с одиннадцати метров. Более того, Давид и сам не реализовал пенальти, что и принесло «Вильярреалу» трофей.

 

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон без трофеев. В Премьер-лиге команда Уле Гуннара Сульшера заняла второе итоговое место.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Давид Де Хеа
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Комментарии (5)
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0
White_Shark
27 Мая 2021, 17:34

Представляю, Де Хеа ходит по магазину со списком от жены и такой: "Молоко? Хм... Возьму бананы. Сойдёт."

0
ARTUR
27 Мая 2021, 17:12

зря ругают Де Хеа , да он не взял , но били пенки испанцы ОЧЕНЬ ХОРОШО , че вы напали на него , хуже всех пробил Люк Шоу , а в остальных шансов было мало , к тому же ДДХ часто угадывал направление , НО ОТЛИЧНО БЫЛО ИСПОЛНЕННО . а вот сам он пробил плохо . и вообще я не помню что бы так четко бились пенки .

0
Sergo
27 Мая 2021, 16:05

Вот, так, и родители шшшШШШШшшшшурочки, делали ребенка по шпаргалке, а получилось вон чё...

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0
andpet
27 Мая 2021, 15:26

какой дурак его вообще поставил в ворота.я уже несколько лет говорю что гнать его нужна а он его в финал ставит.

1
kalibr
27 Мая 2021, 14:50

И ни одного не взял )))

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