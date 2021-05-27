​Появилось фото шпаргалки, которой пользовался де Хеа в серии пенальти

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пользовался шпаргалкой во время серии одиннадцатиметровых ударов в финале Лиги Европы. У де Хеа с собой был лист бумаги, на котором было написано, какой ногой и куда обычно бьют с пенальти игроки «Вильярреала».

Стоит сказать, что шпаргалка не помогла де Хеа на столь важном футбольном экзамене. Голкипер «Манчестер Юнайтед» не взял ни одного удара с одиннадцати метров. Более того, Давид и сам не реализовал пенальти, что и принесло «Вильярреалу» трофей.

¡LA CHULETA DE DE GEA!



El portero tenía apuntados los penaltis del @VillarrealCF en su toalla. (Vía SkySports) pic.twitter.com/9STB4xDvpK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2021

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон без трофеев. В Премьер-лиге команда Уле Гуннара Сульшера заняла второе итоговое место.