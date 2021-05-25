​Фергюсон отправился на финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

В понедельник днём «Манчестер Юнайтед» вылетел на финальный матч Лиги Европы, который состоится вечером 26 мая в польском Гданьске. Как сообщает портал Goal.com, вместе с «красными дьяволами» на игру полетел бывший тренер команды Алекс Фергюсон. Привлечением шотландца Уле Гуннар Сульшер пытается создать особенную атмосферу перед битвой за трофей.

Соперником «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы будет испанский «Вильярреал». «Подводников» возглавляет Унаи Эмери, который ранее трижды выигрывал этот трофей во главе другого клуба из Испании – «Севильи».