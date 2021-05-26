Фернандеш: «Мы должны насладиться финалом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча против «Вильярреала».

«Наша команда сильно выросла. Мы стали лучше после прошлогоднего полуфинала Лиги Европы. Очевидно, что выход в финал – это здорово, но, чтобы быть полностью удовлетворенными, нам нужно победить. Конечно, мы знаем, что нужно делать. Нам нужно насладиться финалом, потому что далеко не каждый футболист играет в таких матчах. Мы уже разобрали соперника, теперь осталось применить всё на практике.

Фанаты? Футбол без болельщиков – это совсем другой вид спорта. Хорошо, что фанаты смогут присутствовать на стадионе, надеюсь, что им всё понравится», - цитирует португальца пресс-служба УЕФА.