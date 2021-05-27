Лига Европы 2020-2021
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Английские клубы не могут выиграть у испанских команд в финалах еврокубков уже 20 лет

27 Мая 2021, 01:27,

В финальном матче Лиги Европы 2020/21 «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед, обыграв англичан в серии пенальти со счётом 11:10. Последним к мячу подошёл голкипер «манкунианцев» Давид Де Хеа, но испанцу не удалось поразить ворота Херонимо Рульи. 

В последний раз английский клуб побеждал у испанского в финалах еврокубков в сезоне 2000/01, когда в завершающем матче Кубка УЕФА встретились «Алавес» и «Ливерпуль». Британский коллектив выиграл в дополнительном времени со счётом 5:4. 

Учитывая, что в финале Лиги чемпионов 2020/21 увидятся «Манчестер Сити» и «Челси», у кого-то их них будет возможность прервать неудачную для английских клубов серию в Суперкубке УЕФА 2021 против «Вильярреала».

Также Opta привела данные по статистике отражённых пенальти Давидом Де Хеа. Голкипер пропускает уже 36 пенальти кряду. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал
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