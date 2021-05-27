Английские клубы не могут выиграть у испанских команд в финалах еврокубков уже 20 лет

В финальном матче Лиги Европы 2020/21 «Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед, обыграв англичан в серии пенальти со счётом 11:10. Последним к мячу подошёл голкипер «манкунианцев» Давид Де Хеа, но испанцу не удалось поразить ворота Херонимо Рульи.

В последний раз английский клуб побеждал у испанского в финалах еврокубков в сезоне 2000/01, когда в завершающем матче Кубка УЕФА встретились «Алавес» и «Ливерпуль». Британский коллектив выиграл в дополнительном времени со счётом 5:4.

Учитывая, что в финале Лиги чемпионов 2020/21 увидятся «Манчестер Сити» и «Челси», у кого-то их них будет возможность прервать неудачную для английских клубов серию в Суперкубке УЕФА 2021 против «Вильярреала».

Также Opta привела данные по статистике отражённых пенальти Давидом Де Хеа. Голкипер пропускает уже 36 пенальти кряду.