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Тригерос – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мои близкие нервничают гораздо больше меня»

26 Мая 2021, 00:14,

Полузащитник «Вильярреала» Мануэль Тригерос пообщался с прессой перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

«Мои близкие нервничают гораздо больше меня. Я сосредоточен на игре и просто с нетерпением жду встречи с «Манчестер Юнайтед». Очень жаль, что матч не смогут посетить все желающие, но я надеюсь, что все наши болельщики будут поддерживать нас из дома. Мы сделаем всё возможное, чтобы привезти трофей домой. Мы должны сыграть дисциплинированно, постараться воспользоваться ошибками «Манчестер Юнайтед», именно об этом нас просил тренер», - приводит слова Тригероса пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Мануэль Тригерос
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