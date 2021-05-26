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​На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали в Гданьске

26 Мая 2021, 16:20,

В среду вечером «Манчестер Юнайтед» сразится с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы в польском Гданьске. В одном из баров польского города во вторник на фанатов «красных дьяволов» напали. К счастью, обошлось без серьёзных последствий – трое поклонников «МЮ» получили лёгкие травмы, сообщает The Guardian.

Финал Лиги Европы в Гданьске посетят 2000 болельщиков «Манчестер Юнайтед». Половина из них прибывает на игру непосредственно в среду.

Финальный матч Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» начнётся в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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0
overkill666
26 Мая 2021, 16:30

вели себя как быдло пьяное, скорее всего, за что и получили. английские фанаты по-другому не умеют, в большинстве своем...

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